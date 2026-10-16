Василенко о селекции «Факела»: «Кузяев выбрал Махачкалу, Зделар не приехал из-за искусственного поля»

Бывший главный тренер «Факела» Олег Василенко в интервью «СЭ» заявил, что команда не смогла усилиться.

— Давайте поговорим о составе. Многие специалисты считают, что с таким подбором игроков у команды практически не было шансов решить задачу в РПЛ.

— Конечно, мы не были довольны селекцией. Летом в клубе произошла смена руководства. Когда команда вышла из отпуска, генеральный директор еще не был назначен.

А ведь клубы начинают комплектоваться сразу после окончания сезона, в начале июня. Получилось, что практически весь месяц мы пропустили.

К тому моменту, когда смогли полноценно заняться усилением, многие футболисты уже подписали контракты с другими командами. Приходилось искать варианты среди свободных агентов, пытаться что-то придумать.

Но необходимого усиления так и не произошло. При этом наша задача как тренерского штаба заключалась в том, чтобы максимально организовать команду, качественно подготовить ее функционально и за счет этой подготовки компенсировать недостатки индивидуального мастерства.

— Когда летнее трансферное окно закрылось и вы окончательно оценили состав, не возникло ощущения, что даже подняться выше зоны стыковых матчей будет крайне тяжело?

— Не скрою, такие мысли были. Но мы не привыкли сдаваться. Знаете, как говорят? Если не можешь изменить ситуацию — измени отношение к ней.

Мы приняли обстоятельства и старались выжать из ситуации максимум.

При этом понимали, в каких компонентах нужно прибавлять, какие недочеты исправлять. В том числе мои собственные, тренерские.

У нас были идеи относительно зимнего трансферного окна. Обсуждали их с руководством и рассчитывали, что в декабре команда получит усиление.

— Но ведь и после закрытия окна были возможности подписать свободных агентов?

— Да. Буквально через две недели после закрытия окна появились два интересных варианта. Мы очень обрадовались, поскольку оба футболиста могли усилить команду. К сожалению, ни один переход не состоялся. Так, Далер Кузяев выбрал махачкалинское «Динамо».

— А второй футболист? Тоже известный?

— Да. Саша Зделар.

— Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита».

— Он самый.

— И почему не получилось его пригласить?

— Саша отказался из-за искусственного поля в Воронеже.

«Факел» набрал 3 очка и занимает последнее место в таблице РПЛ.

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