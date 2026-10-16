Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ
Василенко о селекции Факела: «Кузяев выбрал Махачкалу, Зделар не приехал из-за искусственного поля»

Василенко о селекции «Факела»: «Кузяев выбрал Махачкалу, Зделар не приехал из-за искусственного поля»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший главный тренер «Факела» Олег Василенко в интервью «СЭ» заявил, что команда не смогла усилиться.

— Давайте поговорим о составе. Многие специалисты считают, что с таким подбором игроков у команды практически не было шансов решить задачу в РПЛ.

— Конечно, мы не были довольны селекцией. Летом в клубе произошла смена руководства. Когда команда вышла из отпуска, генеральный директор еще не был назначен.

А ведь клубы начинают комплектоваться сразу после окончания сезона, в начале июня. Получилось, что практически весь месяц мы пропустили.

К тому моменту, когда смогли полноценно заняться усилением, многие футболисты уже подписали контракты с другими командами. Приходилось искать варианты среди свободных агентов, пытаться что-то придумать.

Но необходимого усиления так и не произошло. При этом наша задача как тренерского штаба заключалась в том, чтобы максимально организовать команду, качественно подготовить ее функционально и за счет этой подготовки компенсировать недостатки индивидуального мастерства.

— Когда летнее трансферное окно закрылось и вы окончательно оценили состав, не возникло ощущения, что даже подняться выше зоны стыковых матчей будет крайне тяжело?

— Не скрою, такие мысли были. Но мы не привыкли сдаваться. Знаете, как говорят? Если не можешь изменить ситуацию — измени отношение к ней.

Мы приняли обстоятельства и старались выжать из ситуации максимум.

При этом понимали, в каких компонентах нужно прибавлять, какие недочеты исправлять. В том числе мои собственные, тренерские.

У нас были идеи относительно зимнего трансферного окна. Обсуждали их с руководством и рассчитывали, что в декабре команда получит усиление.

— Но ведь и после закрытия окна были возможности подписать свободных агентов?

— Да. Буквально через две недели после закрытия окна появились два интересных варианта. Мы очень обрадовались, поскольку оба футболиста могли усилить команду. К сожалению, ни один переход не состоялся. Так, Далер Кузяев выбрал махачкалинское «Динамо».

— А второй футболист? Тоже известный?

— Да. Саша Зделар.

— Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита».

— Он самый.

— И почему не получилось его пригласить?

— Саша отказался из-за искусственного поля в Воронеже.

Олег Василенко.«Я не сказочник, не фокусник и не мазохист». Интервью Василенко о работе в «Факеле»

«Факел» набрал 3 очка и занимает последнее место в таблице РПЛ.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Далер Кузяев
Саша Зделар
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Олег Василенко
Читайте также
«Быки» продолжают жаловаться на судей и верить в Пальцева, а теперь проигрывают даже «Факелу». Что творится с «Краснодаром»
Камила Валиева пропустит этап Гран-при России в Казани из-за болезни
«Этот вечер запомнится навсегда». Марченко оформил первый хет-трик в «Торонто», но винит себя в поражении
Популярное видео
«Лех» — «Байер»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лех» — «Байер»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Кристал Пэлас»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Кристал Пэлас»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Фенербахче»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Фенербахче»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Порту»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Порту»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — АЕК: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — АЕК: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Комо»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Комо»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Интер» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Лилль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Лилль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Наполи»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Наполи»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Барселона»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Барселона»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Сабах» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Сабах» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Ланс» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Ланс» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Динамо» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и все матчи
Шварц рассказал, влияет ли лидерство в РПЛ на настрой игроков «Динамо»
Пивоваров рассказал о ситуации с контрактами Лунева, Миранчука и Чавеса
Шварц ответил на вопрос о возможном приглашении Абдулхаликова на сборы «Динамо»
Шварц — о голах «Динамо» со стандартов: «Нам есть куда стремиться»
Шварц ответил на вопрос, находится ли «Динамо» на пороге больших достижений
Пивоваров рассказал подробности продления контрактов с Окишором, Маринкиным и Глебовым
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Защитник «Зенита» Андраде: «Победы над «Краснодаром» и «Динамо» Мх подарили много приятных ощущений, надеемся продолжить победный путь»

В «Динамо» сообщили о продлении контрактов с Окишором, Маринкиным и Глебовым
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости