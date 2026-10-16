Защитник «Зенита» Андраде: «Победы над «Краснодаром» и «Динамо» Мх подарили много приятных ощущений, надеемся продолжить победный путь»

Защитник «Зенита» Кевин Андраде на пресс-конференции перед матчем 11-го тура РПЛ против «Ахмата» оценил уровень атмосферы в петербургской команде.

После международной паузы «Зенит» одержал две победы в двух матчах: над «Краснодаром» в РПЛ (3:2) и махачкалинским «Динамо» в FONBET Кубке России (2:1).

«Любая победа дарит уверенность в себе, дарит удовольствие и приятные ощущения, и эти не были исключением. Это были сложные победы, как и все матчи, которые ждут нас впереди, — они будут непростыми. Любой соперник, и я это проживал на своем опыте, настраивается по-особенному, хочет показать свою лучшую игру в матчах против «Зенита». Нас ждут действительно непростые матчи, но эти победы подарили много приятных ощущений. Мы надеемся продолжить этот победный путь», — приводит слова Андраде официальный сайт «Зенита».

«Зенит» сыграет с «Ахматом» в воскресенье, 18 октября, на «Газпром Арене». Начало — в 14:00 по московскому времени.

После 10 туров «Зенит» занимает третье место, набрав 21 очко. У «Ахмата» — 11 очков и 11-е место.

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