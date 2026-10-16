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Кевин Андраде: комментарий защитника «Зенита» перед матчем против «Ахмата» в РПЛ 18 октября 2026

Защитник «Зенита» Андраде: «Победы над «Краснодаром» и «Динамо» Мх подарили много приятных ощущений, надеемся продолжить победный путь»

Алексей Михайлов

Защитник «Зенита» Кевин Андраде на пресс-конференции перед матчем 11-го тура РПЛ против «Ахмата» оценил уровень атмосферы в петербургской команде.

После международной паузы «Зенит» одержал две победы в двух матчах: над «Краснодаром» в РПЛ (3:2) и махачкалинским «Динамо» в FONBET Кубке России (2:1).

«Любая победа дарит уверенность в себе, дарит удовольствие и приятные ощущения, и эти не были исключением. Это были сложные победы, как и все матчи, которые ждут нас впереди, — они будут непростыми. Любой соперник, и я это проживал на своем опыте, настраивается по-особенному, хочет показать свою лучшую игру в матчах против «Зенита». Нас ждут действительно непростые матчи, но эти победы подарили много приятных ощущений. Мы надеемся продолжить этот победный путь», — приводит слова Андраде официальный сайт «Зенита».

«Зенит» сыграет с «Ахматом» в воскресенье, 18 октября, на «Газпром Арене». Начало — в 14:00 по московскому времени.

После 10 туров «Зенит» занимает третье место, набрав 21 очко. У «Ахмата» — 11 очков и 11-е место.

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Источник: официальный сайт ФК «Зенит»
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Кевин Андраде
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЦСКА

 6
П
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Спартак

 4
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Иван Олейников

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 8 1 3
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