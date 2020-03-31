Слуцкий и Широков шутят: «Вашими молитвами, Роман Николаевич!» - «Я молился»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий вступил в диалог с экспертом канала «Матч премьер», бывшим игроком сборной России Романом Широковым в прямом эфире телеканала.

Широков: — Как вы, Леонид Викторович?

Слуцкий: — Вашими молитвами, Роман Николаевич.

Широков: — Я молился.

Слуцкий: — Я и не сомневался ни секунды.

«Рубин» занимает 14-е место в чемпионате России, имея в активе 23 очка в 22 играх.