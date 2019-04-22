"Варвары дали нам футбол". Назаров спел об игре "Спартака"

Российский актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров спел песню о московской команде. Народный артист РФ опубликовал видео в своем Инстаграме.

Следующую встречу красно-белые проведут с "Арсеналом" 25 апреля.

После 24 туров "Спартак" занимает 5-е место с 39 очками в турнирной таблице РПЛ.

– Кто тебя нашел?

Варвары, видимо, дали нам футбол...

Через страдания, переживания...

Жаждешь в терзаниях – маленький гол

Грозную силою не было сей

Вынесли милого правдой совсем...

В Тулу отправятся, чтобы позабавиться

Если поправятся, жаль, что не все, – спел Назаров.

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