Варела, Захарян и Тюкавин выйдут в основе «Динамо» на товарищеский матч против «Будафоки»
Стал известен состав московского «Динамо» на товарищеский матч с венгерским клубом «Будафоки» на летнем сборе в Австрии.
В составе бело-голубых с первых минут появится защитник Гильермо Варела, которого «Динамо» выкупило у «Копенгагена». 28-летний уругваец подписал контракт с московским клубом на два года.
Состав «Динамо»: Шунин, Варела, Бальбуэна, Евгеньев, Лаксальт, Шиманьски, Моро, Фомин, Захарян, Тюкавин, Лесовой.
В сезоне-2020/21 Варела выступал за «Динамо» на правах аренды. Футболист провел 19 матчей в составе бело-голубых и не отличился результативными действиями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю