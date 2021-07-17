«Краснодар» пожелал удачи Гранкивсту, который завершил карьеру
«Краснодар» отреагировал на новость, что бывший капитан команды Андреас Гранквист принял решение завершить карьеру.
«Спасибо за твой футбол, Андреас. Успехов в будущем», — гласит сообщение в Twitter российского клуба.
Гранквист выступал в составе «Краснодара» с 2013 по 2018 год. Он провел за клуб 181 матч и забил 10 мячей.
Последним клубом защитника был «Хельсингборг». В составе сборной Швеции он сыграл 88 матчей и отличился 9 раз.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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