«Химки» договорились со «Спартаком» об аренде Максима Глушенкова
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал «СЭ» о ситуации с возможным подписанием полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова. Ранее «СЭ» сообщал, что футболист оказался не нужен главному тренеру красно-белых Рую Витории.
«Мы сделали предложение по аренде на год, «Спартак» готов. Теперь ждем ответную реакцию самого игрока. Сейчас все зависит от его желания. По Резиуану Мирзову мы пока не общались, но еще не закрыли историю с ним. По нападающему смотрим варианты, пока какой-то конкретики нет. Будем решать уже после предсезонного турнира», — сказал Терюшков «СЭ».
Глушенков провел вторую половину прошлого сезона в аренде в «Химках». В 6 матчах Тинькофф РПЛ за подмосковную команду 21-летний россиянин забил 2 гола.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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