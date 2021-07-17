«Химки» договорились со «Спартаком» об аренде Максима Глушенкова

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал «СЭ» о ситуации с возможным подписанием полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова. Ранее «СЭ» сообщал, что футболист оказался не нужен главному тренеру красно-белых Рую Витории.

«Мы сделали предложение по аренде на год, «Спартак» готов. Теперь ждем ответную реакцию самого игрока. Сейчас все зависит от его желания. По Резиуану Мирзову мы пока не общались, но еще не закрыли историю с ним. По нападающему смотрим варианты, пока какой-то конкретики нет. Будем решать уже после предсезонного турнира», — сказал Терюшков «СЭ».

Глушенков провел вторую половину прошлого сезона в аренде в «Химках». В 6 матчах Тинькофф РПЛ за подмосковную команду 21-летний россиянин забил 2 гола.