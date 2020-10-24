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Варела прилетел в Москву. Видео

05:35
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Новичок «Динамо» Гильермо Варела прилетел в Москву. Пресс-служба московского клуба опубликовала в Twitter видео из аэропорта.

17 октября «Динамо» объявило об аренде Варелы у «Копенгагена» до конца сезона.

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