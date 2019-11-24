Вараздат Ароян: «Сегодняшний «Спартак» мне понравился больше, чем в первом круге»

Защитник «Урала» Вараздат Ароян прокомментировал ничью со «Спартаком» (0:0) в матче чемпионата России. По его словам, результат отражает течение игры.

— Достаточно равная игра была, — цитирует официальный сайт «Урала» Арояна. — У обеих команд сегодня были моменты. Также, я думаю, что сегодня погодные условия сказались на характере матча.

— Сегодняшний «Спартак» чем-то отличался от того, который был обыгран на «Открытие Арене» в первом круге?

— Да, и уже в первом тайме это достаточно сильно почувствовалось. У них поменялась схема игры, которая кардинально отличалась от того матча. Мне сегодняшний «Спартак» больше понравился.

— Уделяли сегодня особое внимание игроку «Спартака» Зелимхану Бакаеву?

— Он хороший игрок, но, я думаю, наши парни сегодня справились с ним.

— В матче за сборную у вас был неприятный эпизод с попаданием мяча в область головы. Некоторые болельщики переживали за ваше здоровье. Были ли какие-то проблемы?

— Нет, со здоровьем все в порядке. Мне кажется, болельщики переживают больше за счет. Матч с Италией нам надо поскорее забыть. У нас достаточно хорошая сборная, в которой собраны хорошие игроки. И тот счет, с которым мы проиграли, не соответствует уровню нашей команды. Там было много обстоятельств.

— Как оцениваете сегодняшнюю ничью со «Спартаком»?

— Если судить по характеру игры, то обе команды могут быть довольны результатом. Команды получили по одному очку — и это совершенно справедливо и по делу.

— Сегодня вы оставили свои ворота в неприкосновенности. Можно ли говорить о каком-то прогрессе при игре в обороне?

— Хорошо сыграли сегодня, поэтому и не пропустили. В матче с тульским «Арсеналом» хоть и выиграли по пенальти, но все равно пропустили два в той игре. Я думаю, вполне можно сказать о том, что мы прогрессируем в этом аспекте. Были матчи, где много пропускали, но если убрать из списка две-три провальных игры, в которых мы пропускали 3-4 мяча, то в принципе мы нормально играем.

— «Спартаку» удобнее играть с более открытыми командами. Принимали ли это во внимание? С каким планом выходили на матч?

— Мы во втором тайме достаточно уверенно с мячом играли. Мы это любим делать. Мы не та команда, которая играет в «бей-беги», как это делают некоторые команды. Стараемся действовать через пас.