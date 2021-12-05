Председатель совета директоров «Уфы» — Соболеву: «Бог не фраер, отдыхай, оскароносец»
Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов в своем Facebook высказался по поводу слов нападающего «Спартака» Александра Соболева после матча 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1). В этой встрече футболист получил красную карточку. Позже он заявил, что не согласен с решением судьи удалить его.
«Бог — не фраер. Отдыхай, оскароносец», — написал Мурзагулов на своей странице.
В 16-м туре «Уфа» играла со «Спартаком» (1:1). От поражения красно-белых спас пенальти, назначенный за фол на Соболеве.
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