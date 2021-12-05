Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов в своем Facebook высказался по поводу слов нападающего «Спартака» Александра Соболева после матча 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1). В этой встрече футболист получил красную карточку. Позже он заявил, что не согласен с решением судьи удалить его.

«Бог — не фраер. Отдыхай, оскароносец», — написал Мурзагулов на своей странице.

В 16-м туре «Уфа» играла со «Спартаком» (1:1). От поражения красно-белых спас пенальти, назначенный за фол на Соболеве.