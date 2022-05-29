Игроки «Спартака» ворвались на пресс-конференцию Ваноли и облили его и журналистов шампанским

Игроки «Спартака» ворвались на пресс-конференцию главного тренера Паоло Ваноли. Футболисты облили специалиста и журналистов шампанским, празднуя победу в финале БЕТСИТИ Кубка России над «Динамо» (2:1).

«Я счастлив. Хочу поблагодарить «Динамо», надо отдать должное ребятам. Фантастические ребята», — сказал Ваноли.

«Спартак» выиграл Кубок страны в 14-й раз в своей истории (с учетом Кубка СССР). Последний раз клуб побеждал в этом турнире в 2003 году.