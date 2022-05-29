Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 20:30

Игроки «Спартака» ворвались на пресс-конференцию Ваноли и облили его и журналистов шампанским

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Паоло Ваноли.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Игроки «Спартака» ворвались на пресс-конференцию главного тренера Паоло Ваноли. Футболисты облили специалиста и журналистов шампанским, празднуя победу в финале БЕТСИТИ Кубка России над «Динамо» (2:1).

«Я счастлив. Хочу поблагодарить «Динамо», надо отдать должное ребятам. Фантастические ребята», — сказал Ваноли.

«Спартак» выиграл Кубок страны в 14-й раз в своей истории (с учетом Кубка СССР). Последний раз клуб побеждал в этом турнире в 2003 году.

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
5
5
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Чем заменить алкоголь. 7 советов о том, как отказаться от спиртного
Слезы Соболева, счастье Максименко. «Спартак» спас 100-летний юбилей победой в Кубке России
Материалы сюжета: «Спартак» — «Динамо»: финал БЕТСИТИ Кубка России
Шунин — об уходе Шварца: «Наверное, сегодня это действительно очень обидно»
Селихов поблагодарил фанатов за поддержку в финале БЕТСИТИ Кубка России
Захарян уступил только Радимову среди самых молодых авторов голов в финале Кубка
Литвинов — о победе в финале БЕТСИТИ Кубка России: «Это мой самый незабываемый момент»
Умяров: «Если бы у меня голос не сел, я бы МакSим лучше всех подпевал»
Шунин подвел итоги финального матча БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Каттани: «Останется ли Ваноли? Почему нет»

Фомин попросил прощения у болельщиков «Динамо»: «Я подвел команду»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости