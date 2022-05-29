Умяров отреагировал на новость о том, что Зелимхан Бакаев покидает «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров отреагировал на новость о том, что хавбек Зелимхан Бакаев покидает клуб.

— Бакаев уходит из «Спартака».

— Вы сказали мне сейчас новость, которую я не слышал. Я удивлен.

Бакаеву является воспитанником «Спартака». В нынешнем сезоне полузащитник сборной России провел 36 матчей за московский клуб во всех турнирах, забил три мяча и отдал восемь голевых передач. Его контракт истекает в июне.