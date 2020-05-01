«Вандефульное настроение». Что это такое: пособие от Александра Григоряна
08:35
1 мая 2017 года главный тренер «Анжи» Александр Григорян в предматчевом интервью рассказал, что его команда приехала на игру против «Краснодара» в «вандефульном» настроении.
— Что за вообще топ-клуб, короче говоря, образец, топ-клуб...я ничего не понимаю, — сказал Григорян в итервью. — А мы кто вообще? Мы аутсайдеры, в вашем понимании? Наш шанс в том, что мы в нижней части таблицы и хотим вылезти из этого.
В каком состоянии команда? В вандефульном.
Григорян возглавлял «Анжи» с января по август 2017 года.