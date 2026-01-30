Сарычев: «Торпедо» — это что-то особенное. Никаких группировок. А в ЦСКА был каждый за себя. Уважение есть, а тепла нет»

Лучший вратарь СССР-1991 Валерий Сарычев, ставший героем «Разговора по пятницам», сравнил атмосферу в двух клубах — ЦСКА и «Торпедо».

— Мы как-то встречались с Полукаровым. Думали, угрюмый человек. А оказался замечательный.

— Саша — изумительный! У нас в «Торпедо» угрюмые не задерживались. Попадались своеобразные. Но атмосфера была классная.

— Вам есть с чем сравнивать. Побывали в ЦСКА и говорили потом: «Никакого единения».

— Да. В ЦСКА провел десять месяцев, пока из-за переломанных кистей не комиссовали. Оказался в «Торпедо», по обстановке — небо и земля! Хотя состав в ЦСКА — одни звезды: Хидиятуллин, Глушаков, Тарханов, Чесноков, Колядко, Новиков, Букиевский... А атмосфера — не то.

— В чем выражалось?

— Каждый за себя. Уважение есть, а тепла нет. Поэтому с таким составом ничего и не выиграли.

— Зато Пригода когда-то рассказывал про торпедовское единение, сравнивая вашу команду с «Шахтером»: «Там пьют по линиям. Защитники — с защитниками, нападающие — с нападающими. А у нас все вместе!»

— «Торпедо» — это что-то особенное. Никаких группировок. Может, и в «Спартаке» так было, не знаю. Но у нас любой сложный вопрос решался всей командой. Поэтому Иванов, протаскивая свои идеи, собирал тренерский совет, в нем пять лидеров. Каждому давал слово.