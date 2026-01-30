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30 января, 11:00

Сарычев: «Торпедо» — это что-то особенное. Никаких группировок. А в ЦСКА был каждый за себя. Уважение есть, а тепла нет»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель

Лучший вратарь СССР-1991 Валерий Сарычев, ставший героем «Разговора по пятницам», сравнил атмосферу в двух клубах — ЦСКА и «Торпедо».

— Мы как-то встречались с Полукаровым. Думали, угрюмый человек. А оказался замечательный.

— Саша — изумительный! У нас в «Торпедо» угрюмые не задерживались. Попадались своеобразные. Но атмосфера была классная.

— Вам есть с чем сравнивать. Побывали в ЦСКА и говорили потом: «Никакого единения».

— Да. В ЦСКА провел десять месяцев, пока из-за переломанных кистей не комиссовали. Оказался в «Торпедо», по обстановке — небо и земля! Хотя состав в ЦСКА — одни звезды: Хидиятуллин, Глушаков, Тарханов, Чесноков, Колядко, Новиков, Букиевский... А атмосфера — не то.

— В чем выражалось?

— Каждый за себя. Уважение есть, а тепла нет. Поэтому с таким составом ничего и не выиграли.

— Зато Пригода когда-то рассказывал про торпедовское единение, сравнивая вашу команду с «Шахтером»: «Там пьют по линиям. Защитники — с защитниками, нападающие — с нападающими. А у нас все вместе!»

— «Торпедо» — это что-то особенное. Никаких группировок. Может, и в «Спартаке» так было, не знаю. Но у нас любой сложный вопрос решался всей командой. Поэтому Иванов, протаскивая свои идеи, собирал тренерский совет, в нем пять лидеров. Каждому давал слово.

Валерий Сарычев.Валерий Сарычев: «Спартак» предложил нам ничью в первом сезоне Романцева. Мы удивились — и сыграли 0:0»
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ФК Торпедо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Сарычев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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