Сарычев объяснил, почему команда не пришла на похороны Стрельцова

Бывший голкипер «Торпедо», лучший вратарь СССР-1991 Валерий Сарычев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об Эдуарде Стрельцове.

— Стрельцова видели чаще?

— Да постоянно!

— На стадионе?

— Он на базу приезжал. Гонял мячик с ветеранами.

— Общались?

— Да вы что? Кто Стрельцов — и кто я? Сравнили! Хотя Эдуард Анатольевич был невероятно простой в общении. Смотришь на него: обычный дядька, скромнейший. Но ты-то знаешь, что это Стрельцов.

— Иванов что-то о нем рассказывал?

— Дружба их со временем сошла на нет, но Валентин Козьмич всегда уважительно отзывался об Эдуарде Анатольевиче. Маленький пример. Осенью 1990-го собираемся на базе после победного матча. Иванов выстраивает команду и говорит: «Вы, конечно, молодцы, хорошо сыграли. Но если хотите расти, нужно оставаться после тренировки, работать индивидуально, шлифовать каждый элемент. Все великие так делали, даже Пеле. Поверьте, не существует футболиста, которому не надо тренироваться».

Иванов замолкает — и вдруг после паузы: «Хотя нет. Был один... Стрельцов! Вот он и без тренировок мог обойтись». Кстати, на похороны Эдуарда Анатольевича мы не попали — готовились в Мячкове к игре с «Ротором». Она проходила в тот же день, 25 июля 1990 года. Потом сразу отправились на матч в Минск. А когда поездом возвращались в Москву, Иванов сказал: «С вокзала вся команда едет на Ваганьково. На могилу Эдика».