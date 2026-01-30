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30 января, 10:20

Сарычев объяснил, почему команда не пришла на похороны Стрельцова

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Валерий Сарычев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший голкипер «Торпедо», лучший вратарь СССР-1991 Валерий Сарычев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об Эдуарде Стрельцове.

— Стрельцова видели чаще?

— Да постоянно!

— На стадионе?

— Он на базу приезжал. Гонял мячик с ветеранами.

— Общались?

— Да вы что? Кто Стрельцов — и кто я? Сравнили! Хотя Эдуард Анатольевич был невероятно простой в общении. Смотришь на него: обычный дядька, скромнейший. Но ты-то знаешь, что это Стрельцов.

— Иванов что-то о нем рассказывал?

— Дружба их со временем сошла на нет, но Валентин Козьмич всегда уважительно отзывался об Эдуарде Анатольевиче. Маленький пример. Осенью 1990-го собираемся на базе после победного матча. Иванов выстраивает команду и говорит: «Вы, конечно, молодцы, хорошо сыграли. Но если хотите расти, нужно оставаться после тренировки, работать индивидуально, шлифовать каждый элемент. Все великие так делали, даже Пеле. Поверьте, не существует футболиста, которому не надо тренироваться».

Иванов замолкает — и вдруг после паузы: «Хотя нет. Был один... Стрельцов! Вот он и без тренировок мог обойтись». Кстати, на похороны Эдуарда Анатольевича мы не попали — готовились в Мячкове к игре с «Ротором». Она проходила в тот же день, 25 июля 1990 года. Потом сразу отправились на матч в Минск. А когда поездом возвращались в Москву, Иванов сказал: «С вокзала вся команда едет на Ваганьково. На могилу Эдика».

Валерий Сарычев.Валерий Сарычев: «Спартак» предложил нам ничью в первом сезоне Романцева. Мы удивились — и сыграли 0:0»
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ФК Торпедо (Москва)
Валерий Сарычев
Эдуард Стрельцов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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