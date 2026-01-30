Сарычев: «В Ленинграде на матче с «Зенитом» Иванов усадил Евгения Леонова на скамейку запасных»
Лучший вратарь СССР-1991 Валерий Сарычев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, при каких обстоятельствах на торпедовской скамейке во время выездного матча с «Зенитом» очутился знаменитый актер Евгений Леонов.
— Вычитали, что на матче «Зенит» — «Торпедо» Евгений Леонов сидел на скамейке рядом с Козьмичом. Это какой год?
— 1987-й. Удивительная история. Приезжаем вечером на вокзал — на перроне весь «Ленком». Леонов, Янковский, Караченцов, Абдулов, Алферова... Тоже в Ленинград, на гастроли. Добирались мы в разных вагонах, зато поселились в одной гостинице.
— В «Октябрьской»?
— Да. «Торпедо» всегда там останавливалось. Удобно — до вокзала пять минут. Перед обедом к Иванову подошел Леонов: «Валентин Козьмич, во сколько сегодня игра?» — «В семь». — «Спектакль у нас завтра, репетиция утром была. Можно с вами на футбол?» — «Пожалуйста».
На стадион имени Кирова он подъехал прямо к игре, Иванов усадил его на скамейку запасных. Мы выиграли 3:0, после матча Евгений Павлович заглянул в раздевалку, сказал: «Ребята, спасибо! Я получил удовольствие от футбола». Валентин Козьмич улыбнулся: «Приходите почаще. Теперь ясно: вы для нас фартовый».
— Разве Леонов за «Торпедо» болел?
— Нет, за московское «Динамо». Торпедчики — Ширвиндт и Державин. Они и на базу к нам приезжали, и в «Сатиру» приглашали. Оба с потрясающим чувством юмора. При этом Ширвиндт, рассказывая анекдоты, никогда не смеялся. С каменным лицом шутил, всех веселил.
Иногда мы в Одессе пересекались. У нас игра, у них спектакль, а вечером ужин в ресторане. Артисты увидят Иванова — сразу окликают: «Валя!» И он к ним за столик подсаживается.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|- : -
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0