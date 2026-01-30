Сарычев: «В Ленинграде на матче с «Зенитом» Иванов усадил Евгения Леонова на скамейку запасных»

Лучший вратарь СССР-1991 Валерий Сарычев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, при каких обстоятельствах на торпедовской скамейке во время выездного матча с «Зенитом» очутился знаменитый актер Евгений Леонов.

— Вычитали, что на матче «Зенит» — «Торпедо» Евгений Леонов сидел на скамейке рядом с Козьмичом. Это какой год?

— 1987-й. Удивительная история. Приезжаем вечером на вокзал — на перроне весь «Ленком». Леонов, Янковский, Караченцов, Абдулов, Алферова... Тоже в Ленинград, на гастроли. Добирались мы в разных вагонах, зато поселились в одной гостинице.

— В «Октябрьской»?

— Да. «Торпедо» всегда там останавливалось. Удобно — до вокзала пять минут. Перед обедом к Иванову подошел Леонов: «Валентин Козьмич, во сколько сегодня игра?» — «В семь». — «Спектакль у нас завтра, репетиция утром была. Можно с вами на футбол?» — «Пожалуйста».

На стадион имени Кирова он подъехал прямо к игре, Иванов усадил его на скамейку запасных. Мы выиграли 3:0, после матча Евгений Павлович заглянул в раздевалку, сказал: «Ребята, спасибо! Я получил удовольствие от футбола». Валентин Козьмич улыбнулся: «Приходите почаще. Теперь ясно: вы для нас фартовый».

— Разве Леонов за «Торпедо» болел?

— Нет, за московское «Динамо». Торпедчики — Ширвиндт и Державин. Они и на базу к нам приезжали, и в «Сатиру» приглашали. Оба с потрясающим чувством юмора. При этом Ширвиндт, рассказывая анекдоты, никогда не смеялся. С каменным лицом шутил, всех веселил.

Иногда мы в Одессе пересекались. У нас игра, у них спектакль, а вечером ужин в ресторане. Артисты увидят Иванова — сразу окликают: «Валя!» И он к ним за столик подсаживается.