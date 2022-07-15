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Дмитрий Парфенов о смерти Ярцева: «Утром был тренер, а сейчас...»

Дмитрий Парфенов выразил соболезнования семье Ярцева
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Дмитрий Парфенов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Родины» Дмитрий Парфенов выразил соболезнования в связи со смертью Георгия Ярцева. Российский специалист скончался сегодня в возрасте 74 лет.

«Я играл под его руководством, это большая трагедия, слов нет. До сих пор пока не верится, хочется выразить соболезнования всем родным, близким и болельщикам. Сложно что-то говорить, утром был тренером, а сейчас… Неприятное событие произошло для нас, Георгия Александровича теплым словом будем вспоминать всегда.

Ярцев был справедливым человеком как тренер, он еще просто хороший и веселый человек. Мог подсказать в любую секунду, что делать или не делать, любой совет от него можно было получить», — цитирует Парфенова Metaratings.ru.

В качестве тренера Ярцев возглавлял московские клубы «Спартак», «Динамо» и «Торпедо», волгоградский «Ротор», а также молдавский «Милсами». Под руководством Ярцева «Спартак» стал чемпионом России 1996 года.

Сборная России под руководством специалиста вышла в финальную часть чемпионата Европы 2004 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/parfenov-o-smerti-yartseva-utrom-byl-trenerom-a-seychas-1312734/
Дмитрий Парфенов
ФК Родина
Георгий Ярцев
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