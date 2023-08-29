Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:02

Защитник «Ахмата» Богосавац: «Ромащенко требует от нас быть на позитиве все время»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац рассказал, что в команде обратили внимание на европейский подход к тренировкам нового главного тренера Мирослава Ромащенко.

«Да, это было видно с первой тренировки. Ромащенко довольно интересно проводит занятия, требует от нас быть на позитиве все время. В первый день работы шутил надо мной, что у нас с ним одинаковые имена, поэтому я всегда буду играть. Пока так и есть. Хотя я в «Ахмате» уже три с половиной года. И почти всегда играл в основном составе. И при Талалаеве, и в прошлом сезоне при Ташуеве. Только в начале этого сезона из-за травмы пропустил почти все начало чемпионата. Так что вряд ли на самом деле все связано с моим именем (смеется). Но в любом случае у нас сейчас все хорошо, и мы двигаемся вперед», — приводят «Известия» слова Богосаваца.

18 августа грозненский клуб объявил, что Ромащенко назначен новым главным тренером. Контракт 49-летнего специалиста с «Ахматом» рассчитан на три года. Ромащенко больше 10 лет работал ассистентом у Станислава Черчесова, в том числе в Польше и Венгрии.

На данный момент грозненцы занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 7 очков за 6 туров.

Источник: https://iz.ru/1565562/aleksei-fomin/romashchenko-skazal-nado-bolshe-zabivat-i-vse-budet-v-poriadke
ФК Ахмат
Мирослав Богосавац
Мирослав Ромащенко
0
Читайте также
16-летняя россиянка Андреева победила Гадецки и вышла во второй круг US Open
«Достало проигрывать всяким инвалидам». Бублик поразил публику ужасными заявлениями на корте
В правила перевозок включили список документов для покупки билета
Госдеп призвал Россию защитить вызванных на допрос дипломатов США
ВС РФ ракетным ударом поразили эшелон с боеприпасами ВСУ на донецком направлении
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 7-й тур: ЦСКА — «Зенит», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
Богосавац заявил, что «Ахмат» готов повторить свой результат прошлого сезона
Форвард «Локомотива» Дзюба назвал Тикнизяна самым отмороженным игроком РПЛ
Литвинов оценил игру «Зенита» после ухода Малкома
Литвинов о выходе со скамейки запасных «Спартака»: «Я ошибся в матче с «Уралом», а это воспитательная мера»
Футболисты «Зенита» не получали премиальные в размере 10 миллионов рублей за игру против «Спартака»
Хавбек «Ахмата» Бериша рассказал, что отказался бы даже от перехода в «Зенит»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Слуцкий — о рассмотрении его слов в адрес журналиста комитетом по этике: «Думаю, лет на 5 посадят»

Овчинников: «Всех этих легионеров «Спартака», — в мешок и в Черное море»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 4 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости