Гимнастка Мельникова верит в чемпионство «Спартака» в РПЛ: «Как начнешь, так и закончишь»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова в разговоре с «СЭ» высказалась о перспективах «Спартака» в РПЛ.

«К сожалению, из-за своего графика не попадала ни на одну игру. Очень рада, что мне удалось попасть на матч с «Ахматом». Я видела, что «Спартак» просто как-то феноменально начал сезон. Было 5 побед подряд во всех турнирах, это очень круто. После — два поражения, но ничего страшного. Конечно, верю в чемпионство. Как у нас говорят, как начнешь, так и закончишь», — сказала Мельникова «СЭ».

«Спартак» начал сезон-2023/24 РПЛ с 3 побед подряд. В последних 3 играх команда дважды проиграла и 1 раз сыграла вничью. После 6 туров РПЛ красно-белые набрали 10 очков и занимают 7-е место.