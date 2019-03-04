Валерий Непомнящий: "Это уже фирменный знак "Спартака": пропустить могут в любой момент от кого угодно"

Известный российский тренер Валерий Непомнящий в интервью "СЭ" подвел итоги матча 18-го тура чемпионата России "Спартак" – "Краснодар" (1:1). По его словам, игра прошла на приличных скоростях, держала в напряжении до последней секунды.

Он также отметил, что красно-белые зря отпустили Романа Еременко и прокомментировал игру новичков команды: Аяза Гулиева и Айртона.

– Юрий Газинский считает, что результат закономерен. А вы как думаете?

– Согласен. Равная была игра. А главное – интересная! Если ко многим встречам минувшего тура применима формулировка "весенний футбол", то про битву "Спартака" и "Краснодара" этого точно не скажешь. Матч прошел на приличных скоростях, держал в напряжении до последней секунды.

– Это правда.

– Честно говоря, яркой игры от спартаковцев в первом же официальном матче не ждал, но они меня вдохновили. С каждой минутой прибавляли и прибавляли. Как в чемпионском сезоне, когда по быстроте развития атак с ними в лиге не мог сравниться никто. Сейчас в середине поля там хватает футболистов, способных сыграть нестандартно. Это не роботы, а играющие ребята!

– Вы о Ханни?

– В том числе. Мне он симпатичен. Когда атака развивается из глубины, может найти интересное продолжение, выдать острый пас. Настораживает лишь одно.

– Что же?

– Вот смотрел я на Рому Еременко в матче "Енисей" – "Ростов". Едва мяч к нему попадал, сразу пытался обострить игру, что-то придумать. Постоянно был на виду. А Ханни время от времени на поле растворяется.

– Выходит, зря "Спартак" распрощался с Еременко?

– Конечно! Рома – один из сильнейших атакующих полузащитников лиги. Не сомневаюсь, "Спартаку" он бы еще помог.

– Как вам Гулиев?

– Понравился. Он, словно злая собачка, больно кусается, спуску никому не дает. Еще и техничный. Ему бы чуть-чуть уверенности. А то в условиях прессинга не всегда принимает верные решения. Да и в завершающей фазе атак не слишком заметен. Допустим, Глушаков, когда подбирается к чужой штрафной, очень опасен. Грамотно открывается, у него хороший удар. У Гулиева этого пока не увидел. Но в качестве разрушителя прекрасно себя проявил.

– Главный минус в игре "Спартака"?

– Это уже фирменный знак команды, вне зависимости от того, кто ее тренирует – пропустить она может в любой момент от кого угодно. Вроде Джикия и Боккетти– защитники квалифицированные, но все равно надежности в центре как не было, так и нет. Мне кажется, "Спартаку" не хватает опорного хавбека уровня Вернблума. Вот он бы эту зону забетонировал.

– Зато на левом фланге появился Айртон.

– Неплохое приобретение. Еще в контрольных матчах обратил внимание, что бразилец чувствует себя настолько уверенно, будто всю жизнь играет в "Спартаке". Лезет вперед, никого не боится, великолепно готов физически. Правда, исполнение иногда подводит.

– Он сильнее Комбарова?

– Думаю, да. Хотя Комбаров – как вино, с возрастом становится все лучше и лучше. Напрашивается аналогия с Набабкиным. Тот в ЦСКА одно время болтался между основой и скамейкой, а сейчас без него армейскую оборону уже не представишь. Заматерел, набрался опыта, почти не допускает ошибок. Так что и Комбарова сбрасывать со счетов я бы не спешил. (Александр Кружков)

Валерий Непомнящий: "Айртон сильнее Комбарова. А Шапи – как Роже Милла"