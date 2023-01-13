Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:34

Кавазашвили: «Рассказов найдет себе хороший клуб и там проявит себя»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об отсутствии защитников Николая Рассказова и Михи Мевли на первом сборе красно-белых в Дубае (ОАЭ).

«Рассказов — хороший футболист, воспитанник спартаковского футбола, — цитирует «РБ Спорт» Кавазашвили. — Он мне очень нравится. Коля всегда заряжен на то, чтобы помочь «Спартаку», у него горят глаза всякий раз, когда он выходит на поле. Иногда получается, иногда — нет. Невозможно играть идеально, у всех есть ошибки. Если тренерский штаб решил его не брать, значит, они что-то знают. Думаю, Рассказов найдет себе хороший клуб и там проявит себя. Ему бесспорно нужно играть. Мевля? Думаю, это провальный трансфер. Это было ошибкой. Было видно, что Джикии тяжело играть с ним в паре. Наверное, он тоже покинет «Спартак».

Первый зимний учебно-тренировочный сбор «Спартака» пройдет в Дубае (ОАЭ) с 13 по 27 января.

«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 17 матчей.

Источник: РБ Спорт
Анзор Кавазашвили
Миха Мевля
Николай Рассказов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Ниманн обвинил Карлсена в подкупе. Ханса обзывал мошенником тролль, нанятый Магнусом?
Состояние госпитализированного Костомарова остается стабильно тяжелым
WSJ: назначение Герасимова командующим СВО может привести к наступлению российских войск
Минобороны РФ рассказало об освобождении Соледара российскими войсками
Суд продлил арест имущества Белоцерковской по делу о фейках о ВС РФ
Чемпионка России по хай-дайвингу Салямова погибла в автоаварии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сенников: «Думаю, Баринов мог бы спокойно в итальянском чемпионате заиграть»

Масалитин: «Чем дольше Дзюба будет без клуба, тем тяжелее ему будет вернуться»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости