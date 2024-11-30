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Масалитин: «Химки» могут рассчитывать на то, что они могут отобрать очки у «Локомотива»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-нападающий «Спартака» Валерий Масалитин считает, что «Химки» могут отобрать очки у «Локомотива» в матче 17-го тура РПЛ.

«Локомотив проиграл «Химкам» в первом круге. У молодых ребят «Локомотива» есть самолюбие. После разгрома от «Спартака» игроки попытаются реабилитироваться в глазах болельщиков. Им необходима победа, чтобы включиться в борьбу за победу в РПЛ. «Химкам» отступать некуда. Думаю, «Химки» могут рассчитывать на то, что они могут отобрать очки у «Локомотива», — цитирует «Газета.Ru» Масалитина.

Матч «Локомотив» — «Химки» состоится в воскресенье, 1 декабря. Начало игры — 14:00 по московскому времени.

Источник: «Газета.Ru»
Валерий Масалитин
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
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