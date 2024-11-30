Федун не будет претендовать на место в новом составе исполкома РФС

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун не планирует претендовать на место в новом составе исполкома РФС, сообщает «РБ Спорт».

68-летний россиянин, который перестал быть владельцем московского клуба в 2022 году, сейчас является одним из членов исполкома, хотя на протяжении долгого времени не принимает участия в заседаниях ни в очном, ни в видеоформате.

Выборы президента и исполкома РФС состоятся 2 февраля 2025 года.