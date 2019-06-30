Валерий Карпин: "За пару дней выйти на стопроцентный уровень невозможно"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин оценил состояние команды перед матчем Кубка Париматч Премьер с "Краснодаром". По его словам, жара может сказаться на игре.

– Два человека только и готовы физически, – сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Карпин. – За пару дней выйти на стопроцентный уровень невозможно. Неожиданностей нет. Бывают какие-то болячки, травмы непредвиденные. Хотелось бы, чтобы все каждый день могли тренироваться. Но не бывает сборов без болячек. К этому готовы, народу много. Мы проделываем работу на сборах. Хотелось бы увидеть в игре, что получается, что не получается. Но есть же еще соперник, который может помешать.

Жара сказывается. Тренироваться в пять вечера жарковато. Тренируемся ближе к семи. На ритме игры это сказывается. Играли со "Спартаком", поэтому все было медленнее, чем хочется. Ребятам тяжело, но нужно терпеть.