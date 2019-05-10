Валерий Карпин: "Яя Туре? Пока нет"

Главный тренер "Ростова" ​Валерий Карпин после матча с "Динамо" (0:0) в 28-м туре чемпионата России прокомментировал желание Яя Туре поработать тренером в России.

- Яя Туре закончил карьеру и хотел бы поработать в России. Не хотели бы его пригласить в свой штаб? - спросил Карпина один из журналистов на пресс-конференции после матча с "Динамо".

- Пока нет. (Александр Рогулев)

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