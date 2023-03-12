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12 марта, 23:44

Карпин: «Считаю, что нужно двигаться своим путем»

Артем Белинин
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о матче 19-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:1).

— То, что случилось с Мелехиным — это несчастный случай или элемент безрассудства?

— Ну попал в запару — сколько ему, 19 лет? Это молодость. Люди, человеки совершают ошибки. Надо двигаться своим путем.

— Тренер «Пари НН» анонсировал ротацию на кубковый матч. У вас есть такие планы?

— Какая-то ротация будет 100%. В голове держать матч с «Химками» естественно будем. Посмотрим, как ребята будут восстанавливаться.

— Чьей вины в пропущенном голе больше — Песьякова или Мелехина?

— Обвинять кого-то... Виноваты все. Мелехин мог выбить спокойно. Песьяков ему кричал, но видимо в запаре не было слышно. Искать виноватых смысла нет — виноват я.

«Ростов» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ с 38 очками за 19 игр.

«Пари НН» располагается на 13-й строчке, набрав 19 очков за 19 матчей.

Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Ростов
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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30 тур
10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 0 : 1
11.03 16:30
Спартак – Факел
 3 : 2
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 1
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 3 : 1
12.03 14:00
Зенит – Химки
 3 : 2
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 4 : 0
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 2 : 1
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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