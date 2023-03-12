Новичок «Пари НН» Баньяк: «Васин — русский Пике! Мудрый. Глушаков — такой же»

Воспитанник «Барселоны», защитник «Пари НН» Маки Баньяк рассказал о своих впечатлениях от игры с Виктором Васиным за «Кайрат».

«Каково было играть с Васиным? Да отлично. Он уже старый, ну то есть опытный. Очень мудрый защитник и классный парень. Такой же пришел сейчас к нам в «Нижний», Глушаков: может многое передать молодым. Кого Васин напоминал из «Барселоны»? Пике. Он — русский Пике. Кстати, я отлично поладил в «Кайрате» с еще одним парнем, пришедшим из ЦСКА — полузащитником Антоном Крачковским. И футболист приличный», — приводит Sport24 слова Баньяка.

«Пари НН» арендовал Баньяка у «Кайрата» до конца сезона-2022/23 с правом выкупа. Футболист принял участие в двух матчах команды и не отличился результативными действиями.