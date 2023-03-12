Агент Барриоса рассказал о травме своего клиента

Агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса Луис Фелипе Поссо рассказал о травме своего клиента, полученной в матче 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2).

«Вилмар в порядке, но есть определенные проблемы. Мы пока не знаем, сколько времени займет восстановление», — приводит слова Поссо Sport24.

В текущем сезоне Барриос сыграл за «Зенит» 22 матча, забил один гол и отдал две результативные передачи.