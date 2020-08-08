Валерий Карпин: «У нас уже произошло усиление состава»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 1-го тура Тинькофф чемпионата России против «Тамбова» (1:0).

— Я думаю, сейчас оценивать игру и рассуждать не надо. У наших ворот не было большого количества моментов, поэтому в обороне нормально сыграли, — приводит слова тренера сайт ростовчан. — В атаке надо прибавлять. В целом хочу поздравить ребят, большое количество времени не выигрывали. Первая игра — был мандраж предсезонный. В атаке не хватило правильных действий против массированной обороны. Много моментов против «Тамбова» особо ни у кого нет. Стандарты надо было лучше использовать. И моменты можно было создавать, если бы правильно располагались на поле.

— Показалось, что в первом тайме играли быстрее, это правда?

— Наверное да, соперник позволял играть быстрее во втором тайме. «Тамбов» начал прессинговать на нашей половине поля из-за этого. Первая игра. В игровой ритм команда еще не вошла пока.

— Кэнто Хасимото появился лишь в конце, он еще не набрал кондиции или это ваше решение по конкуренции?

— И то, и другое. Он недавно прилетел, спит еще не совсем хорошо. И с 20-го числа пропустил 10 дней, пока в Японии ждал документы. Потихоньку надо набирать, теперь у нас есть конкуренция в центре поля.

— Шомуродов вновь не забивает, голевая засуха для форварда — это большая проблема?

— Нет. Так, как он сегодня играл проблемы большой не вижу. Если он так будет играть всегда и не будет забивать в каких-то играх, ничего страшного, тогда голы появятся.

— Довольны игрой?

— Доволен результатом.

— В прошлом сезоне «Ростов» проиграл «Тамбову» дважды, изменилась ли игра тамбовчан?

— Какие-то нюансы возможно изменились, но в принципе все тоже самое.

— В связи с участием в Лиге Европы планируется ли усиление состава, если да, то на каких позициях?

— У нас уже произошло усиление состава: Кэнто Хасимото, Давид Тошевски. Это происходит. У нас еще ребята молодые добавились, и, возможно, еще будет.