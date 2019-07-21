Валерий Карпин: "Спартак" должен был брать 6 очков после двух туров? Меня не волнуют слова Кононова"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после ничейного результата в матче второго тура чемпионата России со "Спартаком" (2:2) прокомментировал слова Олега Кононова, который ранее выразил мнение, что его команда могла набрать шесть очков, если бы не было судейских ошибок.

– Как расценили слова коллеги Олега Кононова, что "Спартак" должен был брать 6 очков в первых двух турах?

– Опять же – не интересно комментировать чьи-то высказывания. Зачем?

– Просто некоторых подобные высказывания задевают.

– Меня – нет. Волнует только игра нашей команды.

– Тогда что в первую очередь необходимо улучшать "Ростову"?

– Абсолютно все: позиционную оборону, высокий прессинг, позиционную атаку, контратаку. Мы только две недели поработали на сборах. Предсезонка была очень короткой, понятно, что за две недели наработать и отшлифовать все невозможно – сейчас приходится добирать на ходу, но времени нет. Соревновательный период уже наступил, футболисты просто физически не могут получать те нагрузки, которые есть в ходе предсезонки. Приходится все делать в форсированном режиме. (Вячеслав Короткин)

Полностью интервью с Карпиным читайте – здесь