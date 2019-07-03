Валерий Карпин: "Привезите новых халков за 40-50 миллионов - тогда уровень лиги не будет падать"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после матча с ЦСКА (2:1) на Кубке Париматч Премьер поделился мнением об уровне чемпионата России
- Вы согласны, что уровень лиги упал? Любой может обыграть любого. Тот же "Ростов" - любого лидера.
- ...И может проиграть не лидеру. А уровень давно упал. Не в этом году и не в предыдущем.
- Как остановить падение этого уровня?
- Смотря с чем сравнивать.
- С предыдущими годами, когда халки приезжали.
- Очень просто. Привезите новых халков за 40-50 миллионов - тогда поднимется уровень.
- Денег нет.
- Так поэтому уровень и падает. Очень просто все.
- Чуть-чуть подзаработаем...
- Привозите! (Гоша Чернов)
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