Валерий Карпин: "Привезите новых халков за 40-50 миллионов - тогда уровень лиги не будет падать"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после матча с ЦСКА (2:1) на Кубке Париматч Премьер поделился мнением об уровне чемпионата России

- Вы согласны, что уровень лиги упал? Любой может обыграть любого. Тот же "Ростов" - любого лидера.

- ...И может проиграть не лидеру. А уровень давно упал. Не в этом году и не в предыдущем.

- Как остановить падение этого уровня?

- Смотря с чем сравнивать.

- С предыдущими годами, когда халки приезжали.

- Очень просто. Привезите новых халков за 40-50 миллионов - тогда поднимется уровень.

- Денег нет.

- Так поэтому уровень и падает. Очень просто все.

- Чуть-чуть подзаработаем...

- Привозите! (Гоша Чернов)

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