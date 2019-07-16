Валерий Карпин: "Посмотрим, какую схему будем использовать по ходу сезона"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в интервью пресс-службе клуба отметил, что пока не определился окончательно с игровой схемой. По его словам, сначала нужно стабилизировать состав.

– Уже видите на поле роли новичков?

– Пришло не так много новых футболистов. Роли на поле очевидны – Чистяков центральный защитник, Козлов – правый. Саплинову найдем ту позицию, на которой он будет приносить больше пользы команде.

– Все обратили внимание на то, что вы на сборе попробовали схему с двумя центральными защитниками.

– Были неплохие моменты в играх. Стоит учитывать, что мы полноценно работали лишь с 23-го июня. Создание новой игровой схемы требует больше времени, но уже вырисовывается определенная картинка. Еще нужно работать над обороной и атакой, но не могу сказать, что "Ростов" производит плохое впечатление при этой схеме.

– На одном из прошлых сборов вы уже пробовали схему с двумя центральными защитниками, но по ходу сезона играли в три. Почему отказались?

– Все просто – тогда не понравилось.

– А сейчас?

– Пока забегать рано. Посмотрим, какую схему будем использовать по ходу сезона.

– Какие у вас ожидания от сезона?

– Прежде всего жду стабильности состава. Нужно определиться с основой, как было в начале прошлого сезона. А вот после этого можно поговорить о чем-то другом.