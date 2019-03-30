Валерий Карпин: "Первый тайм сегодня – один из лучших в сезоне для "Ростова"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил на пресс-конференции после матча с "Уралом" (2:1), что его команде впервые в сезоне удался матч после паузы на игры сборных.

– Почему в составе не оказалось Гацкана?

– Во-первых, по тактическим соображениям. Надо было выигрывать, играли дома, выбрали иной вариант состава. Во-вторых, из-за календаря. У нас уже через три дня игра в кубковом полуфинале с "Локомотивом", еще через три матч в Уфе. Требовалось распределить нагрузку по игрокам. Надо будет по минутам посмотреть, кто сколько может отыграть, чтобы не было травм.

– После перерывов на матчи сборных возобновление чемпионата обычно дается тяжело. На этот раз было проще?

– Тоже довольно тяжело. Но в этот раз впервые в сезоне удалось выиграть после матчей сборных. Осенью дважды проиграли и еще ничью было. И что важно – на этот раз по игре победили. Три осенних матча после сборных были худшими в нашем исполнении. Конечно, собирать команду после таких пауз тяжело, все в разном физическом и психологическом состоянии. Но в это раз получилось неплохо, первый тайм вообще, наверное, один из лучших у нас в этом сезоне. (Юрий Плохотниченко)​