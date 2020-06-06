Валерий Карпин: «Первый раз в жизни и у меня, и у всех такая ситуация»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал в какой форме находятся игроки и какие риски могут возникнуть после рестарта сезона.

— Понятно, что ребята соскучились по полю, по мячу, по друг другу, — цитирует Карпина официальный сайт ростовчан. — Мы тренируемся группами, кто-то готов лучше, кто-то хуже. Первые тренировки всегда проходят с радостью, а вот когда пойдут нагрузки уже повыше, станет тяжелее, настроение будет не таким позитивным.

Первый раз в жизни и у меня, и у всех такая ситуация. Готовились усиленно к весенней части чемпионата, были в хорошей форме, сыграли три игры и сразу перерыв длительный и непонятный. С точки зрения психологии было тяжело: будем продолжать или нет, все это время была неопределенность. Когда футболисты уходят в отпуск, у них есть две недели паузы, потом начинают снова работать. Сейчас же было не ясно до какого числа перерыв, а поддерживать себя все время в тонусе в домашних условиях не так просто.

Вопрос еще и в том, как организм отреагирует на эту паузу. Нас ждут восемь игр за месяц. Нагрузки будут большие, а времени на подготовку не так много, реакцию организма не знает никто, у каждого футболиста он разный. Все готовились кто-то больше, кто-то меньше. Контролировали ли мы? Да. Игроки выполняли? Да. Пришли в нормальном состоянии с точки зрения и веса, и тонуса мышц, но как будут реагировать связки, сухожилия на все эти вещи, пока никто не знает. Хотелось бы побольше дней на тренировки, но ситуация неординарная, поэтому принимаем все как есть.

10 процентов зрителей на трибунах — лучше, чем полный запрет. Все-таки хоть какой-то антураж, подобие официальной игры. Понятно, что хотелось бы и нам, и болельщикам в полном объеме все это прочувствовать, тем более в таких важных матчах, но пока 10 процентов, поэтому принимаем все как должное.