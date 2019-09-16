Валерий Карпин: «Качество игры не порадовало»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 9-го тура чемпионата России с «Ахматом» (2:1) заявил, что недоволен игрой команды.

— Матчи после перерыва на сборные вашей команде всегда давались тяжело. Насколько справились в этот раз?

— Ну вы же видели как? С большим трудом мягко говоря. Результат есть, качество не порадовало. Во всем. Ничего не получалось ни в обороне, ни в атаке, ни в прессинге. Команду нужно поздравить с победой, с тем что проявили характер. Желание, старание — все было, но не было ничем подкреплено остальным. К счастью, мастерство наших игроков в определенные моменты сказалось.

— Норманн побежал к вам после своего гола. Что там произошло?

— Что произошло? Ну напишите, что я заплакал от радости.

— Вы идете в тройке лидеров...

— Тоже сижу и плачу от счастья. Бессмысленно считать тройки в начале осени. В том году тоже начали хорошо, а закончили в середине. Надо по весне считать. (Юрий Плохотниченко)

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