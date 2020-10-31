Валерий Карпин: «Хорошо, что Еременко сыграет. Еще одна боевая единица»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не скрывал положительных эмоций от того, что в матче 13-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака» сможет сыграть Роман Еременко.

— Хорошо, что Еременко сыграет. Еще одна боевая единица. И так слишком много потерь, — сказал Карпин в интервью «Матч Премьер».

КДК РФС, который отменил красную карточку хавбеку дончан Роману Еременко в матче 12-го тура РПЛ с «Химками» (0:2).