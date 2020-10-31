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Валерий Карпин: «Хорошо, что Еременко сыграет. Еще одна боевая единица»

16:14
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не скрывал положительных эмоций от того, что в матче 13-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака» сможет сыграть Роман Еременко.

— Хорошо, что Еременко сыграет. Еще одна боевая единица. И так слишком много потерь, — сказал Карпин в интервью «Матч Премьер».

КДК РФС, который отменил красную карточку хавбеку дончан Роману Еременко в матче 12-го тура РПЛ с «Химками» (0:2).

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 13-й тур. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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