Валерий Карпин: «Хорошо, что Еременко сыграет. Еще одна боевая единица»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не скрывал положительных эмоций от того, что в матче 13-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака» сможет сыграть Роман Еременко.
— Хорошо, что Еременко сыграет. Еще одна боевая единица. И так слишком много потерь, — сказал Карпин в интервью «Матч Премьер».
КДК РФС, который отменил красную карточку хавбеку дончан Роману Еременко в матче 12-го тура РПЛ с «Химками» (0:2).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.