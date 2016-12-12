Валерий Карпин: "Главное открытие сезона – Селихов"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин в интервью "Известиям" выразил мнение, что главное открытие сезона в чемпионате России – вратарь Александр Селихов. Голкипер в 17 матчах чемпионата в составе "Амкара" пропустил 12 голов, теперь 22-летний голкипер продолжит карьеру в "Спартаке".
– Три лучших игрока первого круга чемпионата России?
– Федор Смолов, Жулиану, Квинси Промес.
– Главное открытие сезона по версии Валерия Карпина?
– Александр Селихов. Приятно удивил Джано, хотя не могу назвать его открытием – просто парень качественно прибавил. Уровень его способностей мне хорошо известен еще по совместной работе в "Спартаке". Также выделил бы Торнике Окриашвили из "Краснодара".
Platinum1991
Главное открытие СМОЛОВ, а Селихов и близко не стоял!!! К тому же Глория отлично выступил и НАМНОГО лучше Селихова сыграл! По одному только переходу НЕЛЬЗЯ игрока записывать в открытие!!! Амкар на переходе выиграл, а Спартак ПРОИГРАЛ! Селихов такие деньги НЕ СТОИЛ!!! Амкар ВПАРИЛ Селихова Спартаку! Селихову ещё предстоит много работать, чтобы о себе заявить, а уж потом можно будет говорить о его открытии! Игрок сидит в запасе, а его ЗАДНИМ числом и по надуманным предлогам записывают в открытие! И кому такие "эксперты" нужны??? Можно заявлять что угодно, но это не красит Карпина и говорит о его низкой квалификации! Однозначно!
12:49
ФанаТыЧ
У меня, например даже есть вопрос по тройке "лучших игроков" чемпионата. Смолов, вроде и травмирован был, да и не пылил особо (в курсе сколько он мячей забил). А Селихов что, на безрыбьи-и рак рыба?))
04:20