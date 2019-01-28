Валерий Карпин: "Делали то, что не нужно, и получили еще четыре гола"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал поражение от "Зенита" (0:5) в матче 3-го тура турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер"​ в эфире телеканала "Матч ТВ".

– Первый тайм "Ростов" играл хорошо. Не реализовали моменты в первой половине встречи, а во втором тайме дали поиграть "Зениту". "Ростов" не скис. Начали реагировать на результат. Должны делать то, что тренировали. Делали то, что не нужно, и получили еще четыре. Особенная мимика бывшего футболиста желто-синих Терентьева, когда он забивал? Без понятия. Великолепный турнир, великолепные условия. В концовке ничего подсказывать не надо, потому что получили нагрузки. Не реагировали на счет и игру. Сейчас много будет хорошего видео о том, как нельзя и не стоит играть, – сказал Карпин в эфире телеканала "Матч ТВ".

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