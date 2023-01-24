Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:30

Тарасова о возможном возвращении российского футбола в Европу: «Нас водят за нос»

Татьяна Тарасова поделилась мнением о будущем российского футбола
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о будущем российского футбола.

«Не знаю, насколько имеет значение то, что делает руководство российского футбола. Наверное, они делают правильно. Надо ездить и разговаривать, что-то пытаться решить.

Но я не верю в возвращение футболистов или других спортсменов в ближайшее время. Нас просто водят за нос», — цитирует Тарасову «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что РФС и УЕФА согласовали взаимодействие по возврату российских сборных и клубов к международным соревнованиям.

Источник: РБ Спорт
РФС
Сборная России по футболу
Татьяна Тарасова
УЕФА
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Шашилов написал на меня докладную. До сих пор не известно за что». Рассказ звезды нашего биатлона
Хачанов — уже в полуфинале. Громкий успех россиянина на Australian Open
Лукашенко: Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении
AT: требования Зеленского к США о поставках оружия свидетельствуют о панике Киева
Модели «Москвич 5» и «Москвич 6» появятся в течение 2023 года
Джонсон резко изменил свое мнение по вступлению Украины в НАТО
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
Игнатьев о встрече РФС и УЕФА: «Очень надеюсь, что умные головы не потерялись»
Андрей Тихонов: Нам нужно ждать, когда УЕФА вернет Россию обратно
РФС и УЕФА согласовали взаимодействие по возврату российских сборных и команд к международным соревнованиям
Бышовец поделился ожиданиями от встречи представителей РФС и УЕФА
Круговой: «Хорошо, что в РФС пытаются найти ходы, чтобы вернуть для нас международные турниры»
Барков не уверен, что переход в Азию поможет развитию российских клубов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Валерий Гладилин считает, что Глушаков нужен «Нижнему Новгороду»

Журова: «Не факт, что надо уходить в Азию, потому что мы играли в Европе»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости