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Сегодня, 06:46

Гладилин: «Бабич может стать лидером «Спартака»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин отметил, что ему трудно выделить лучшего защитника сезона.

«Все три кандидата достойны звания лучшего защитника сезона. Одного футболиста выделить сложно. У нас нестабильный чемпионат, нет явной команды лидера. Что касается Бабича, он хорошо проявил себя в первом сезоне. Срджан может стать лидером «Спартака», — цитирует «РБ Спорт» Гладилина.

На награду лучший защитник сезона в РПЛ претендуют Срджан Бабич («Спартак»), Дуглас Сантос («Зенит») и Наир Тикнизян («Локомотив»).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-gladilin-babich-mozhet-stat-liderom-spartaka/
Дуглас Сантос
Наир Тикнизян
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич
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2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
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 - : -
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Краснодар – Динамо
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 - : -
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