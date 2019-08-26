Валерий Газзаев: «Такого игрока, как Дзагоев, армейцам сейчас как раз и не хватает»

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» выразил мнение, что полузащитник армейцев Алан Дзагоев обладает лучшим пасом в чемпионате стране.

— Несколько вопросов про ЦСКА. После победы над «Ахматом» (3:0) Виктор Гончаренко сказал, что Алан Дзагоев вернется в строй армейцев осенью. Серьезное подспорье для команды или вы в него уже не сильно верите в связи с большой паузой и постоянными травмами?

— Мастерство от него никуда не делось. Просто ему нужно набрать хорошие физические кондиции. Алану только 28 лет. Это самый расцвет футбольного таланта! Да, он возвращается после тяжелейшей травмы. Много будет зависеть от того, как восстановится. Но в его таланте и умении никто не сомневается.

— Если не брать в расчет физические кондиции, по видению поля, тонкости передач Дзагоева вы ставите выше Влашича?

— Мне бы не хотелось проводить конкретные сравнения. Прекрасным видением поля, тонкими передачами Алан обладал уже в 18 лет. Все делал на очень высоком уровне. А с учетом приобретенного опыта стал еще сильнее. Ему не хватает только хороших физических кондиций. И дай бог, чтобы обошелся без травм. Вот и все. Это человек, который может выдать великолепный пас, отрезать всех соперников. Вы наверное прекрасно помните, когда Вагнер Лав стал лучшим бомбардиром в РПЛ, а также много забивал в Лиге чемпионов, сколько передач ему тогда выдал Дзагоев. Скажу вам больше. Игрока такого уровня, с такими тонкими передачами я сейчас не вижу во всем чемпионате России. (Виталий Айрапетов)

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