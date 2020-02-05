Валерий Газзаев: «РПЛ после переизбрания Прядкина должна повысить стоимость телевизионных прав»

Бывший тренер ЦСКА и сборной России, председатель комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев заявил, что российская премьер-лига после переизбрания Сергея Прядкина на пост президента должна заняться вопросом повышения стоимости прав на трансляции матчей.

— Нужно повышать стоимость телевизионных прав, — цитирует Газзаева ТАСС. — К сожалению, у нас каждый год клубы объявляют о банкротстве, и это касается команд из высшего дивизиона. Если увеличится стоимость телевизионных прав, то более благополучно будут существовать клубы. Это один из главных вопросов, который лига должна решить, это просто смешно, какие деньги сегодня лига получает от телевидения.

РПЛ имеет контракт с «Матч ТВ», который был заключен в июле 2018 года на четыре года. Сумма соглашения составила 1,7 млрд рублей в год.