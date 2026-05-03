Газзаев о поражении ЦСКА от «Зенита»: «В дерби так не играют. Команда находится в плачевном состоянии»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал «СЭ» поражение ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3).



«У «Зенита» было подавляющее преимущество. ЦСКА пытался что-то противопоставить, но у них ничего не получилось. В последние годы обе команды являются лидерами российского футбола. «Зенит» подтверждает свое лидерство, а ЦСКА пока что нет. Это матч команд, у которых есть традиции, амбиции и психология победителя. Но вчера это показал только «Зенит». В дерби так не играют. Это принципиальные встречи, когда каждый в команде должен проявлять свои лучшие качества. На данный момент ЦСКА находится в плачевном состоянии», — сказал Газзаев «СЭ».



«Зенит» набрал 62 очка и поднялся на первое место в РПЛ. «Краснодар» (60 очков), идущий вторым, 3 мая сыграет на выезде с «Акроном». ЦСКА с 45 очками занимает шестое место в таблице.