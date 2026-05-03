Губерниев — о замене Челестини в ЦСКА: «Нужен кто-то наш или очень толковый иностранец»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» высказался о том, кто должен заменить главного тренера ЦСКА Фабио Челестини.



«Алексея Березуцкого можно попробовать уговорить. Должен быть кто-то наш или очень толковый иностранец. А то опять начнутся игры агентов. Команда очень хорошая, она должна играть красиво. Все в сфере интересов нашего футбола», — сказал Губерниев «СЭ».



Челестини работает в московской команде с июня 2025 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.

После 28 туров ЦСКА набрал 45 очков и занимает шестое место в таблице чемпионата России.