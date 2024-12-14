Газзаев: «В концепцию игры, которую ставит в «Спартаке» Станкович, Соболев бы не вписался»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» прокомментировал переход нападающего Александра Соболева в «Зенит» из «Спартака» этим летом.

«Сейчас уже можно сказать, что в ту концепцию игры, которую ставит в «Спартаке» Станкович, Соболев бы просто не вписался, не подошел бы. В целом если красно-белые весной покажут футбол, который демонстрировали осенью, то смогут включиться в борьбу за чемпионство», — сказал Газзаев «СЭ».

После 18 туров РПЛ «Спартак» занимает третью строчку турнирной таблицы с 37 очками.

В этом сезоне 27-летний нападающий отметился двумя голами и одной результативной передачей в 16 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.

Денис Сафронов