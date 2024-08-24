Газзаев вспомнил противостояние тренеров: «Сегодня только один клуб борется за чемпионство, а тогда их было три»
Известный российский тренер Валерий Газзаев в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о противостоянии тренеров в РПЛ.
— Ваше противостояние на футбольном поле с Юрием Семиный и Олегом Романцевым известно многим своей яркой историей. Сегодня в РПЛ вы замечаете подобное поведение тренеров?
— Тогда было совсем другое время: мы боролись за самые высокие места. Сегодня есть только внутренний чемпионат, а тогда была международная арена — Лига Европы, Лига чемпионов. Олег Романцев, Юрий Семин и Валерий Газзаев — все время кто-то из нас занимал первое место. И все три клуба боролись только за первую строчку, а не вторую и третью. Поэтому сегодня во всех отношениях уровень стал другим: и класс исполнителей, и достижений. Но хочется, чтобы и в нынешнем чемпионате все это было.
В наше время уровень футбола в России был достаточно высоким: национальная команда стала бронзовыми призерами чемпионата Европы, наши клубы добились грандиозных успехов в лиге Европы — это ЦСКА и «Зенит». Важно отметить, что сегодня только один клуб реально борется за чемпионство — «Зенит», и все. А тогда боролись три команды: ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив». В то время качество игры клубных команд и национальной сборной было другим. И в рейтинге УЕФА мы занимали шестое место. Сегодня мы находимся в изоляции, и сравнивать сейчас сложно, — сказал Газзаев «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|15-1
|13
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|5
|3
|1
|1
|9-3
|10
|
5
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
6
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
7
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
8
|ЦСКА
|5
|2
|1
|2
|9-4
|7
|
9
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
10
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
11
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
12
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
13
|Акрон
|5
|1
|1
|3
|7-9
|4
|
14
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
15
|Ахмат
|5
|0
|3
|2
|1-7
|3
|
16
|Факел
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|2 : 0
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|- : -
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|3
|1
|0