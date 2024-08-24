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Сегодня, 13:44

Газзаев вспомнил противостояние тренеров: «Сегодня только один клуб борется за чемпионство, а тогда их было три»

Зарина Халимхонова
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Известный российский тренер Валерий Газзаев в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о противостоянии тренеров в РПЛ.

— Ваше противостояние на футбольном поле с Юрием Семиный и Олегом Романцевым известно многим своей яркой историей. Сегодня в РПЛ вы замечаете подобное поведение тренеров?

— Тогда было совсем другое время: мы боролись за самые высокие места. Сегодня есть только внутренний чемпионат, а тогда была международная арена — Лига Европы, Лига чемпионов. Олег Романцев, Юрий Семин и Валерий Газзаев — все время кто-то из нас занимал первое место. И все три клуба боролись только за первую строчку, а не вторую и третью. Поэтому сегодня во всех отношениях уровень стал другим: и класс исполнителей, и достижений. Но хочется, чтобы и в нынешнем чемпионате все это было.

В наше время уровень футбола в России был достаточно высоким: национальная команда стала бронзовыми призерами чемпионата Европы, наши клубы добились грандиозных успехов в лиге Европы — это ЦСКА и «Зенит». Важно отметить, что сегодня только один клуб реально борется за чемпионство — «Зенит», и все. А тогда боролись три команды: ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив». В то время качество игры клубных команд и национальной сборной было другим. И в рейтинге УЕФА мы занимали шестое место. Сегодня мы находимся в изоляции, и сравнивать сейчас сложно, — сказал Газзаев «СЭ».

Валерий Газзаев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
6
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
7
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
8
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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 - : -
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