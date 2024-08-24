Трансляция матча ЦСКА — «Акрон» начнется в 14:50 по московскому времени

ЦСКА встретится с «Акроном» в матче 6-го тура Российской премьер-лиги в субботу, 24 августа. Игра состоится на «ВЭБ Арене», стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет «Матч Премьер» по подписке. Трансляция, которая начнется за 10 минут до игры, будет также доступна на сайте телеканала на платной основе.

На старте сезона РПЛ ЦСКА выиграл два матча, уступил в двух встречах и один раз сыграл вничью. У «Акрона» одна победа, три проигрыша и одна ничья.

В сезоне-2023/24 ЦСКА финишировал на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России. «Акрон» занял третье место в Первой лиге и победил в стыковых матчах «Урал».

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