Агент Жиго рассказал, что Жиго готов вернуться только в «Спартак»
Агент защитника «Марселя» Самуэля Жиго Мохамед Беншенафи рассказал, что его клиент готов вернуться в Россию, но только в «Спартак».
«Возвращение Самуэля в Россию? Это возможно, но его приоритет — только «Спартак», — цитирует агента «РБ Спорт».
30-летний Жиго является игроком «Марселя». Француз выступал за «Спартак» с 2018 по 2022 год, провел 110 матчей, забил 10 голов и сделал 5 результативных передач.
Источник: РБ Спорт
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|
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|5
|4
|1
|0
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|13
|
2
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|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|5
|3
|1
|1
|9-3
|10
|
5
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
6
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
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|9
|
7
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|2
|2
|1
|7-9
|8
|
8
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|5
|2
|1
|2
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|7
|
9
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
10
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
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|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
12
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
13
|Акрон
|5
|1
|1
|3
|7-9
|4
|
14
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
15
|Ахмат
|5
|0
|3
|2
|1-7
|3
|
16
|Факел
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
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30 тур
|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|2 : 0
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|- : -
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|3
|1
|0
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