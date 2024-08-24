Агент Жиго рассказал, что Жиго готов вернуться только в «Спартак»

Агент защитника «Марселя» Самуэля Жиго Мохамед Беншенафи рассказал, что его клиент готов вернуться в Россию, но только в «Спартак».

«Возвращение Самуэля в Россию? Это возможно, но его приоритет — только «Спартак», — цитирует агента «РБ Спорт».

30-летний Жиго является игроком «Марселя». Француз выступал за «Спартак» с 2018 по 2022 год, провел 110 матчей, забил 10 голов и сделал 5 результативных передач.