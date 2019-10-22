Зампред комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Госдумы РФ, обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» выразил мнение, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско обладает великолепными артистическими качествами.

65-летний Газзаев отметил, что считает приглашение 34-летнего Тедеско очередным неудачным экспериментом.

— В одном из прошлых интервью я уже говорил, что считаю приглашение такого тренера очередным экспериментом, который закончится неудачно, — сказал Газзаев. — Свое мнение с тех пор не поменял. Отметил бы прежде всего его великолепные артистические качества, которые сделали бы честь любому актеру «Больших и Малых академических театров». Зачем было собирать игроков после матча в центре поля и что-то им говорить? Для этого вообще-то есть раздевалка. Поразило и послематчевое заявление по поводу нападающих и действий в атаке — у него есть «двести способов игры в футбол». Двести!

Какие решения Тедеско мне понравились в матче с «Рубином»? А как может понравиться, когда команда 75 минут играет непонятно во что? Большое преимущество было на стороне «Рубина». Казанцы должны были повести в счете, но им не хватило исполнительского мастерства. Только в последние минуты «Спартак» попытался создать остроту у чужих ворот. Было бы странно, случись иначе в домашней встрече на глазах у десятков тысяч красно-белых болельщиков. (Дмитрий Симонов)

«Спартак» сыграл вничью с «Рубином» (0:0) в матче 13-го тура чемпионата России.

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