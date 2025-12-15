Черчесов: «Я часто переписываюсь с Семаком и переживаю за него и «Зенит»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал, что переживает за «Зенит» и его наставника Сергея Семака, с которым находится в контакте.

«Я часто переписываюсь с Семаком и переживаю за него и «Зенит» в хорошем понимании. Я был на его месте в «Легии» в год 100-летия клуба. Сумасшествие какое-то было. На них это давит, они сами этого не замечают. Я спокойно к этому отнесся, потому что 100 лет им, а не мне. Я прагматично это воспринимаю, а они — сердцем. А когда сердце заменяет мозги, это уже совсем другое. И мы спокойно поработали и выполнили задачу, взяли чемпионство и кубок. В трансферное окно я взял пять поляков, а не иностранцев, чтобы раздевалку правильную сделать. Чтобы всем клубам в год 100-летия стало легче, слово «надо» поменяйте на слово «хотим». После меня, кстати, с «Легией» никто больше дубль не сделал, хотя говорили: «Любого поставь, и они сделают». Ничего подобного, работать надо», — сказал Черчесов в новом выпуске на YouTube-канале «О, родной футбол!».

«Ахмат» набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» идет на второй строчке с 39 очками.